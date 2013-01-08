Українські облігації 7 січня були лідерами зростання серед ринків, що розвиваються - експерт

Українські облігації в понеділок, 7 січня, були лідерами за ціновим зростанням серед ринків, що розвиваються, свого регіону.

Про це повідомила УНІАН фахівець відділу міжнародних продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Світлана Русакова.

За її словами, Україна вчора була явним лідером серед облігацій ринків, що розвиваються, свого регіону, зафіксувавши цінове зростання на півпункту практично по всіх випусках, тоді як борги країн CEEMEA (Центральна та Східна Європа, Близький Схід, Африка) котирувалися практично без змін. Так випуски облігацій Україна-17 виросли на 6,42%/6,18%, випуски Україна-20 і Україна-21 подорожчали на 7,09%/6,93% і 7,47%/7,33% відповідно, квазісуверенні облігації "Нафтогазу України" зросли на 6,83%/6,22%. Корпоративні випуски продовжували відчувати активний інтерес покупців, які поступово просувалися до паперів з усе більш високою прибутковістю. Так, облігації "Авангарду" виросли на 10,83%/9,57%, папери Київ-15 і Київ-16 подорожчали на 10,29%/9,43% і 10,96/10,24%, відповідно.