Фондова біржа «Перспектива» у грудні визнана лідером біржового ринку України

Фондова біржа «Перспектива» за підсумками грудня 2012 посіла перше місце за обсягами торгів з часткою біржового обороту 78%, повідомляє біржа на своєму офіційному сайті.

Як йдеться у повідомленні, згідно з оперативними даними інтернет-сайтів найбільших фондових бірж України, друге місце за обсягами торгів посіла фондова біржа ПФТС з часткою біржового обороту 17%, третє - Українська біржа з ​​часткою 3%. Протягом грудня 2012 року на біржі «Перспектива» укладено та виконано 7457 договорів на загальну суму 26,98 млрд грн. Обсяг торгів на біржі становив 146 млрд грн або 55% загального біржового обороту України.

За оперативними даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) у розрізі фінансових інструментів ринкова частка біржі становила за 2012 59% з ОВДП, 39% за облігаціями підприємств, 89% за облігаціями місцевих позик, 41% за акціями, 82% за інвестиційними сертифікатами, 62% за опціонними сертифікатами, 46% за строковими контрактами.

Зокрема за грудень 2012 ринкова частка біржі становила 83% за ОВДП, 72% за облігаціями підприємств, 97% за облігаціями місцевих позик, 5% за акціями, 11% за інвестиційними сертифікатами, 6% за опціонними сертифікатами, 76% за строковими контрактами.

За обсягом торгів на цій біржі в грудні лідирували державні облігації України (65,98%), облігації підприємств (16,34%) та облігації місцевих позик (11,49%). При цьому 24,29% торгів проведено на ринку розміщення (щодо облігацій Київської та Дніпропетровської міськрад, Державної іпотечної установи, Придніпровської, Південно-Західної та Одеської залізниць, Дніпропетровського агрегатного заводу), 0,03% - на ринку похідних (за опціонними сертифікатами ), 5,85% - на строковому ринку (за ф'ючерсними контрактами, яких за місяць було укладено 822117). У порівнянні з листопадом обсяг торгів облігаціями підприємств зріс у 8,6 разів, інвестиційними сертифікатами - на 79,8%, облігаціями місцевих позик - на 50,6%; обсяг торгів опціонними сертифікатами зменшився на 5,3%, строковими контрактами - на 16 , 6%, ОВДП - на 39,3%, акціями - на 10,7%.

Довідка УНІАН. Фондова біржа «Перспектива» працює на ринку України з 2006 року і займає провідні позиції на фондовому ринку. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, self-listing (2010), модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківських платіжних систем (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг процентні термінові контракти (2012). На початок 2013 року членами біржі є 108 торговців цінними паперами (16% загальної кількості сертифікованих ТЦП). У грудні членство на біржі отримали банки «Дойче Банк ДБУ» і «Банк Кредит Дніпро», фінансові компанії «ФК-Хранитель», «Еліот Капітал» та «Октава Інвест».