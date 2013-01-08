Світові фондові ринки потроху сповзають вниз після потужного ралі - експерти

Світові фондові ринки потроху сповзають вниз після потужного ралі в перші дні 2013 року, повідомили УНІАН у компанії з управління активами "Кінто".

У цьому зв'язку в компанії відзначили, що 31 грудня та 1 січня Сенат США і Конгрес в екстреному порядку ухвалили «урізаний варіант» угоди, яка допомогла б запобігти загрозі «фіскального обриву».

Водночас, як повідомили в "Кінто", наближається сезон звітностей американських і світових корпорацій за четвертий квартал, і ринки поступово переносять увагу на нього.

Серед українських новин експерти відзначили падіння золотовалютних резервів Національного банку України (НБУ) в грудні нижче 25 млрд дол. - до 24,5 млрд дол На думку аналітиків "Кінто", це свідчить про те, що попередні заяви НБУ про припинення відтоку валюти на тлі зміцнення курсу гривні необ'єктивні, і він все ще триває. "Резерви вже знаходяться нижче 3 місяців імпорту, що, за критеріями МВФ, створює ризики валютної кризи, тому в найближчі місяці владі необхідно активно шукати джерела надходження валюти в країну, якщо її метою є утримання курсу гривні", - відзначили в компанії.