Мінфін залучив 533,6 млн дол. на ОВДП-аукціоні 8 січня

Міністерство фінансів України у вівторок, 8 січня, залучило до державного бюджету 533,612 млн. дол. на плановому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Зокрема, Мінфін залучив 2 млн. дол. від розміщення ОВДП, номінованих у валюті, терміном обігу 2 роки і дохідністю 8,5% річних, а також 531,612 млн. дол. від розміщення 5-річних валютних ОВДП з можливістю дострокового погашення і дохідністю 7,5%. Щодо кожного із зазначених інструментів було подано одну заявку.

Водночас міністерство не задовольнило 1 заявку на 3-річні валютні держпапери з дохідністю 9% річних і 4 заявки на гривневі ОВДП терміном обігу 9 місяців з дохідністю 20% річних.

Держпапери з терміном обігу 5 і 7 років інвесторів не зацікавили.

Як повідомляв УНІАН, на позаплановому ОВДП-аукціоні 3 січня Мінфін залучив до державного бюджету 1,006 млрд грн, розмістивши 5-річні держоблігації під 14,3% річних. Було подано лише одну заявку на купівлю держпаперів.

Згідно з графіком ОВДП-аукціонів на січень, у поточному місяці Мінфін планує провести чотири аукціони - 8, 15, 22 і 29 січня.

Довідка УНІАН. На 8 січня обсяг ОВДП, які перебували в обігу, за сумою основного боргу становить 186,785 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 105,566 млрд грн, у власності банків - 66,099 млрд грн, нерезидентів - 5,451 млрд грн.