Український фондовий ринок у вівторок закрився різноспрямовано
19:15, 08 січня 2013Фондовий ринок
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Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 8 січня, знизився на 0,75% - до 961,62 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.
Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 37,5 млн грн, з них на фондовому ринку - 25,5 млн грн, на строковому ринку - 11,9 млн грн.
Лідерами зниження стали цінні папери "Центренерго" (-4,19%), "Укрсоцбанку" (-2,85%).
Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,50% - до 333,62 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 229,7 млн грн.
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