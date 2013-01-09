У Раді зареєстровано законопроект про повернення «Укртелекому» в держвласність

У Верховній Раді зареєстровано проект закону про повернення в державну власність раніше реалізованого на приватизаційному конкурсі 92,791% пакета акцій компанії "Укртелеком", а також пакетів акцій низки газових і газорозподільних компаній.

Як повідомляє сайт ВР, реєстраційний номер цього законопроекту 1213, його автором є народний депутат Сергій Власенко (фракція "Батьківщина").

Тексту цього законопроекту наразі немає у відкритому доступі.

Довідка УНІАН. Фонд держмайна 11 березня 2011 р. підписав з ТОВ «ЕСУ», дочірньою компанією австрійського концерну EPIC, договір купівлі-продажу 92,79% держпакета акцій ТОВ «Укртелеком». Реалізаційна ціна держпакета акцій компанії становила 10 млрд 575,1 млн грн.

На цей конкурс з продажу надійшла всього одна заявка - від компанії «ЕСУ» (ESU), у зв'язку з чим була проведена незалежна оцінка пропонованого до продажу пакета акцій телекомунікаційного підприємства. За результатами оцінки, вартість 92,79% акцій ВАТ «Укртелекому» становила 10 млрд 575,1 млн грн, що всього на 75 млн грн вище його стартової ціни. Згідно з вимогами законодавства, ФДМУ звернувся до ТОВ «ЕСУ» як єдиного учасника конкурсу з пропозицією придбати цей пакет саме за таку ціну.

Фондом держмайна в 2012 р. також були реалізовані акції до півсотні газорозподільних та газопостачальних підприємств.