ДІУ погасила облігації на 800 млн грн

Державна іпотечна установа погасила облігації на суму близько 800 млн грн серій "К" - "U", випущені в 2008 році, повідомили УНІАН у прес-службі установи.

Зокрема погашення зазначених серій облігацій відбувалося з одночасною виплатою відсоткового доходу за двадцятим купонним періодом, також перераховано кошти до держбюджету як плата за державну гарантію.

Облігації цих серій достроково розміщені ДІУ в 2008 році. Єдина номінальна дохідність облігацій становила 9,4%.

Залучені від розміщення кошти направлені ДІУ на виконання своїх статутних завдань.

Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку скасувала реєстрацію випуску іменних, відсоткових облігацій з додатковим забезпеченням серій «K», «L», «M», «N», «O», «P», «Q», «R», «S», «T», «U» ДІУ і анулювала свідоцтва про їхню реєстрацію у зв'язку з погашенням.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету Міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. На папери видається 100% державна гарантія.