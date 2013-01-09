Розрахунок біржового курсу став обов'язковим для всіх цінних паперів у лістингу

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зробила обов'язковим розрахунок біржового курсу для усіх цінних паперів, що знаходяться у лістингах бірж.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комісії, такі останні зміни були внесені НКЦПФР до ухваленого раніше Положення про функціонування фондових бірж.

У прес-службі також відзначили, що це положення вже завізували в Мін'юсті, і найближчим часом воно набуде чинності.

Нагадаємо, відповідно до Положення про функціонування фондових бірж, фондова біржа зобов'язана буде розраховувати і публікувати на своєму сайті біржовий фондовий індекс, який визначається кожного торгового дня. Цінні папери та інші фінансові інструменти, оборот яких здійснюється на фондовій біржі, можуть перебувати у біржовому списку цієї біржі не більше 60 календарних днів без проведення за ними біржових торгів.

Також підвищені вимоги до біржового обороту. Для акцій і облігацій з першого рівня лістингу середньомісячний обсяг торгів протягом останніх шести місяців має становити 10 млн грн і 5 млн грн відповідно, для цінних паперів інститутів спільного інвестування - 500 тис. грн, для муніципальних облігацій - 1 млн грн. Вимоги до цінних паперів у другому рівні лістингу залишилися незмінними: 250 тис., 150 тис., 50 тис., 100 тис. грн.

У разі зміни поточної ціни цінного паперу від ціни закриття попереднього торгового дня не менш ніж на 20% протягом 10 хвилин поспіль з моменту фіксації зазначеного зміни біржові торги даного цінного паперу зупиняються на 1 годину. У разі, якщо після поновлення торгів відбувається зміна поточної ціни цінного паперу від ціни закриття попереднього торгового дня не менш ніж на 30% протягом 10 хвилин поспіль з моменту фіксації зазначеного зміни, біржові торги даної папером зупиняються до закінчення торгового дня.

Фондова біржа у разі зупинення торгівлі цінними паперами, зміна ціни яких перевищує граничні значення, може зупинити торгівлю іншими цінними паперами цього емітента та цінними паперами інших емітентів аналогічної або споріднених галузей за погодженням з державним представником на фондовій біржі.

НКЦПФР також прописала вимоги до лістингу в Україні іноземних цінних паперів. Зокрема, для того щоб перебувати у другому рівні лістингу фондової біржі, емітентам необхідно буде надати підтвердження допуску цінних паперів компанії-нерезидента до обороту в Україні та знаходження в лістингу іноземної фондової біржі, що знаходиться в затвердженому НКЦПФР переліку. Для того щоб перебувати у другому рівні лістингу, крім усього перерахованого, емітенту також необхідно перебувати в основному рівні лістингу іноземної біржі тощо.