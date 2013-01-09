Індекс Української біржі підвищився на 0,43%, індекс ПФТС - на 0,12%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 9 січня, підвищився на 0,43% - до 965,80 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 33,5 млн грн, з них на фондовому ринку - 12,9 млн грн, на строковому ринку - 20,6 млн грн.

Лідерами підвищення стали цінні папери "Райффайзен Банк Аваль" (+1,39%), "Мотор Січ" (+1,08%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,12% - до 334,03 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 41,8 млн грн.