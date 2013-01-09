«Бориспіль» залучив 768 млн грн у результаті дострокового розміщення облігацій

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (Київ) залучив 768,3 млн грн у результаті дострокового розміщення облігацій трьох серій - J, К, L.

Про це повідомила компанія в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Як повідомляв УНІАН, міжнародний аеропорт «Бориспіль» влітку 2012 року повідомив про плани випуску чотирьох серій облігацій - I, J, K, L на загальну суму 1 млрд грн. Розмір кожної серії облігацій - 250 млн грн.

Андеррайтером випуску став «Укрексімбанк».

Облігації серії I повинні бути погашені в липні 2015 року, серії J - у березні 2016-го, серії K - у вересні 2016-го, серії L - в травні 2017 року.

Процентна ставка за всіма серіями боргових паперів на перші чотири купонні періоди встановлена ​​на рівні 16% річних.

Залучені кошти емітент спрямував на розвиток інфраструктури свого терміналу D.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Бориспіль» розташований в 29 км від Києва. Аеропорт обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Це єдиний аеропорт України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Генеральний директор аеропорту Антон Волов минулого місяця висловив прогноз, що за підсумками 2012 року «Бориспіль» збільшить пасажиропотік до попереднього року на 5%. У 2011 році аеропорт «Бориспіль» збільшив прийом пасажирів на 20% порівняно з 2010 роком - до 8 млн осіб.