Сьогоднішній день буде насиченим для учасників фондових торгів - експерт

Сьогоднішній день обіцяє бути насиченим для учасників фондових торгів, а в центрі уваги виявиться засідання Європейського центробанку і виступ його очільника Маріо Драґі.

Таку думку висловила в коментарі УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Яна Лаврик.

Мало хто очікує, вважає вона, що «ЄЦБ піде на зниження процентних ставок, однак багато інвесторів з нетерпінням чекають на промову голови центробанку, яка уперше прозвучить перед широкою аудиторією в новому році і позначить економічні і монетарні орієнтири на 2013 рік».

Крім того, додала аналітик, в четвер публікуються дані за первинними заявками і оптовими запасами у США. До відкриття торгів на Українській біржі виходять дані з торговельного балансу Китаю.

Як зазначила Я.Лаврик, торги на країнських біржі у середу, 9 січня, завершилися в слабкому плюсі ​​за підтримки фондових індикаторів на світових ринках. У фаворі у трейдерів були папери «Райффайзен Банку Аваль» (+1,39%) і "Мотор Січі" (+1,08%). Найслабшими виглядали акції Авдіївського КХЗ (-1,12%) і "Укрнафти" (-0,68%).

За словами аналітика, основною ідеєю для купівель інвестори на зарубіжних майданчиках у середу використовували квартальний звіт компанії Alcoa, який гравці сприйняли позитивно. Прибуток компанії у жовтні-грудні минулого року перевершив прогнози. В цілому більшість інвесторів очікує, що нинішній сезон звітності американських компаній виявиться досить слабким.

За словами Я.Лаврик, «аналітики прогнозують, що прибуток компаній за індексом S&P 500 у середньому збільшилася за підсумками 4-го кварталу 2012 року на 2,9%, що є мінімумом з 2009 року. Досить дивними виглядають настільки песимістичні оцінки корпоративного сектора під час зростання ВВП США в останньому кварталі 2012 року на 3,1%. Виникає питання про адекватність показника зростання американської економіки, опублікованого наприкінці минулого року».

Як повідомляв УНІАН,індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 9 січня, підвищився на 0,43% - до 965,80 пункта. Загальний обсяг торгів становив 33,5 млн грн.

Індекс ПФТС виріс на 0,12% - до 334,03 пункта. Загальний обсяг торгів становив 41,8 млн грн.