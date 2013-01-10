НКЦПФР створить Експертну раду з питань корпоративного управління

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), ухвалила рішення про створення Експертної ради з питань корпоративного управління при регуляторі, повідомили УНІАН у прес-службі комісії.

Як зазначили в комісії, серед завдань Експертної ради - підготовка пропозицій щодо впровадження та розвитку загальноприйнятих принципів корпоративного управління, здійснення моніторингу стану корпоративного управління в акціонерних товариствах тощо.

Головою Експертної ради з питань корпоративного управління та корпоративних фінансів призначено члена НКЦПФР Анатолія Амеліна. За його словами, "ключовим завданням Експертної ради є наближення вітчизняних стандартів корпоративного управління до світових, підготовка пропозицій щодо формування єдиної державної політики у сфері корпоративного управління в АТ, а також визначення місця, ролі та пріоритетних напрямів розвитку корпоративного управління у системі економічних відносин в країні та за її межами".

Членами Експертної ради призначено - членів комісії Олексія Петрашка та Олексія Тарасенка, директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів комісії Аллу Папаїку, директора департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства НКЦПФР Максима Лібанова, керівника проектів ПрАТ «КІНТО» Олену Васильченко, позаштатного радника голови регулятора Миколу Волкова, керівника Центру корпоративного управління Міжнародного інституту бізнесу Олександра Окунєва, директора компанії «Sigma Bleyzer» Діану Смахтіну, експерта з правових та регуляторних питань, Програми розвитку фінансового сектора (USAID / FINREP-II) Вікторію Страхову тощо.