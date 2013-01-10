Загальний обсяг торгів на "Українській біржі" у 2012 р. впав на 62%

Загальний обсяг торгів на "Українській біржі" в 2012 р. впав на 62% порівняно з попереднім роком і становивв 24 млрд 100,5 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі комісії.

Обсяг торгів на строковому ринку "Української біржі" у 2012 р. становив 13 млрд 106,7 млн грн (або 11 797 139 контрактів), що менше показника минулого року на 45%. Обсяг торгів на фондовому ринку за минулий рік впав на 73% і становив 10 млрд 993,8 млн грн.

У структурі торгів за 2012 р. на ринок акцій припало 40% сумарного обороту на біржі, або 9 млрд 703,8 млн грн, 55% припало на строковий ринок (13 млрд 106,7 млн грн) і 5% припало на ринки інвестиційних сертифікатів , корпоративних і державних облігацій (1 млрд 289,9 млн грн).

За підсумками торгів за 2012 рік Індекс українських акцій, що розраховується "Українською біржею", знизився на 34,84% з 1458,87 до 950,56 пункта.

Лідерами обігу в 2012 р. стали акції "Мотор Січ", торговий оборот за якими становив 836,4 млн грн, на другому місці папери "Центренерго" - 525,2 млн грн, далі йде "Алчевський металургійний комбінат" - 340,8 млн грн. Частка зазначених цінних паперів в обороті становила 26,21%, 16,46% і 10,68% відповідно.

Лідерами зростання на ринку заявок стали акції "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу", які виросли на 23,95% до 1,18 грн, і папери "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" - на 7,10% до 6,896 грн за одну акцію.

Лідерами зростання на ринку котирувань стали акції "Донецькоблгаз" та "Кредобанк", які додали в ціні більше 1000% і досягли 0,4 грн і 0,03 грн відповідно, а також папери "Хмельницькгаз", які виросли на 259,71% до 500 грн за одну акцію.

Лідерами зниження ціни на ринку заявок стали акції "АвтоКрАЗ", зниження їх ціни склало 82,86% до 0,0317 грн, "Богдан Моторс" - 80,51% до 0,0448 грн і "Укравто" - 79,50% до 12,3 грн за акцію.

Лідерами зниження ціни на ринку котирувань стали акції "Донецький металопрокатний завод", зниження їх ціни склало 99,83% до 0,0001 грн, "КБ Надра" - 95,00% до 1 грн і "Одесаобленерго" - 85,85% до 0,45 грн за акцію.

У першу трійку провідних операторів ринку акцій за 2012 р. увійшли компанії ТОВ "Драгон Капітал", ТОВ "Трійка Діалог Україна", ТОВ "АСТРУМ КАПІТАЛ".

Провідними операторами термінового ринку за 2012 р. стали ТОВ "АСТРУМ КАПІТАЛ", ТОВ "Трійка Діалог Україна", ТОВ "Брокерський дім "Відкриття".

Довідка УНІАН. У 2011 році загальний обсяг торгів на "Українській біржі" зріс на 133,23% порівняно з 2010 роком і становив 63 млрд 965,6 млн грн.

Обсяг торгів на терміновому ринку "Української біржі" в 2011 році становив 23 млрд 707,5 млн грн. Обсяг торгів на фондовому ринку за рік виріс на 68,92% і становив 40 млрд 258 млн грн.

За підсумками торгів за 2011 р. Індекс українських акцій, що розраховується "Українською біржею", знизився на 40,3% з 2443,70 до 1458,87 пункта.