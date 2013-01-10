Мінфін у 2012 році на ОВДП-аукціонах залучив 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро

Міністерство фінансів України в 2012 році залучило до Державного бюджету під час проведення аукціонів із продажу облігацій внутрішньої державної позики 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро, повідомляється на сайті Національного банку України.

«У 2012 році за результатами проведення первинних аукціонів із розміщення ОВДП до Державного бюджету України надійшло: 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. США і 316,6 млн євро», - йдеться в повідомленні.

За інформацією Нацбанку, середньозважена прибутковість залучення ОВДП при їхньому первинному розміщенні в 2012 році становила: у національній валюті - 13,56%, у доларах США - 8,92%, в євро - 4,80%.

Також повідомляється, що в 2012 році Мінфін здійснив випуск ОВДП для збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» на загальну суму 6 млрд грн, із прибутковістю 9,45%-9,95% річних.

Крім того, у 2012 році Мінфін випустив ОВДП для збільшення статутного капіталу ПАТ «Укргідроенерго» на суму 1 млрд грн, із прибутковістю 9,95% річних.

У НБУ зазначають, що погашення й виплата доходу за ОВДП минулого року здійснювалися своєчасно й у повному обсязі, який за підсумками року становив 55,5 млрд грн, зокрема основний борг - 37,8 млрд грн, виплата доходу - 17,7 млрд грн.

Крім того, зазначається, що обсяг придбаних Нацбанком державних облігацій України (за номінальною вартістю) в грудні 2012 року становив 7,7 млрд грн (із початку року - 38,6 млрд грн).

Водночас, у грудні Мінфін викупив із портфеля НБУ держоблігації для їх дострокового погашення обсягом 1,6 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, із початку 2013 року Мінфін провів уже два аукціони з продажу ОВДП - 3 і 8 січня, на яких залучив до держбюджету 1 млрд грн і 533,6 млн дол. відповідно.