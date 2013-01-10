Вартість чистих активів відкритих інвестфондів у грудні знизилася на 3,6 млн грн

Вартість чистих активів (ВЧА) 41-го працюючого на сьогодні в Україні відкритого інституту спільного інвестування (ІСІ) в грудні знизилася на 3,6 млн грн (на 2,22%) - до 160,27 млн грн, повідомили УНІАН в Українській асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ).

Як відзначають в Українській асоціації інвестиційного бізнесу, "позитивні зрушення, які спостерігалися весь грудень, дозволили 28 фондам зафіксувати значне зростання, інші фонди не змогла вийти з червоної зони". У грудні дохідність інвестфондів коливалася від +8,45% до -13,39%, середня прибутковість в секторі становила +0,58%.

Вартість чистих активів восьми інтервальних ІСІ, дані по яких надало УАІБ, наприкінці грудня становила 23,6 млн грн. У порівнянні з показниками цього сектора наприкінці попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на 1,1 млн грн (+5,18%).

Як зазначили в УАІБ, проти листопада істотного припливу чистого капіталу в інтервальних ІСІ зафіксовано не було - при збільшенні залучення нових інвесторів переоцінка «з'їла» надходження.

Діапазон дохідності інтервальних фондів у грудні коливався в межах від +9,24% до -0,90%. Середня прибутковість сектора інтервальних фондів у грудні вийшла в зелену зону і становила +2,43% (у попередньому місяці -1,10%), що є кращим показником серед всіх секторів.

Вартість чистих активів, які ввійшли до огляду УАІБ восьми закритих ІСІ, наприкінці грудня становила 33,5 млн грн. Згідно з наданими показниками, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на 2,89 млн грн (+9,46%). П'ятий місяць поспіль сектор закритих фондів демонструє кращий результат зі зростання ВЧА. Діапазон дохідності закритих фондів у грудні коливався в інтервалі від +10,09% до -4,50%. Середня прибутковість сектора закритих фондів за підсумками місяця становить +1,94% (показник у листопаді +0,13%). У грудні тільки один фонд зафіксував негативний результат, тоді як інші фонди змогли продемонструвати позитивну динаміку зростання.

Як повідомляв УНІАН, на початок 2012 р. загальна кількість зареєстрованих інститутів спільного інвестування становила 1451, з них кількість ІСІ, які досягли нормативу мінімального обсягу активів, становила 1125.