Український фондовий ринок у четвер знизився

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 10 січня, знизився на 1,20% - до 954,20 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 41,4 млн грн, з них на фондовому ринку - 20,5 млн грн, на строковому ринку - 20,9 млн грн.

Лідерами зниження стали цінні папери "Донбасенерго" (-2,26%), Авдіївського коксохіму (-2,10%), "Центренерго" (-1,99%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,17% - до 333,46 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 146,4 млн грн.