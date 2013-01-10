«Нафтогаз» викупить у банку «Фінансова ініціатива» ОВДП на 367,158 млн грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» викупить облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у комерційного банку «Фінансова Ініціатива» на суму 367,158 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії, оприлюдненому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, ОВДП реалізуються одним лотом, а закупівля проводиться в одного учасника.

Дата акцепту - 10 січня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня 2009 року Кабінет Міністрів вирішив збільшити статутний фонд НАК «Нафтогаз України» на 18,6 млрд грн за рахунок коштів стабілізаційного фонду, одержаних від реалізації облігацій внутрішньої державної позики.

«Нафтогаз» згодом почав продавати облігації або укладати угоди РЕПО з банками, що дозволило йому сплатити закупівлю російського газу.

Уряд прогнозує збитки «Нафтогазу» в 2013 році від продажу імпортного газу теплокомуненерго на рівні 21,5 млрд грн.

У держбюджеті на 2013 рік передбачено скорочення обсягів збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до 8 млрд грн з 12 млрд грн у порівнянні з 2012 роком.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їхнім транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

ТОВ КБ «Фінансова ініціатива» засновано в 2005 році.

Банк «Фінансова ініціатива» у 2011 році скоротив прибуток на 17% - до 1,22 млн грн.

На 1 жовтня 2012 99,9459% акцій банку належали ТОВ «Інвест-Сервіс».