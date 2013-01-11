Експерти: підвищена волатильність гривні в І півріччі може негативно позначитися на ринку акцій

На українському міжбанку в першому півріччі 2013 року може бути присутня підвищена волатильність, що негативно позначиться на ринку акцій.

Таку думку висловили аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

Водночас, вважають вони, «будь-які позитивні коментарі місії МВФ, приїзд якої заплановано на січень, однозначно будуть сильними драйверами зростання акцій, значно перепроданих».

За словами аналітиків, основною причиною зниження індексу Української біржі в четвер, 10 січня, може стати падіння курсу гривні відразу на 10 коп. за останні кілька днів до 8,14 грн/дол. Зміцнення курсу, яке спостерігалося в грудні минулого року, було штучним. Ціни на сталь, як основне джерело валютних надходжень в країну, продовжують знижуватися, шанси на відновлення кредитування МВФ хоча і є, але на сьогодні вони вельми примарні.

Як наголошують аналітики, індекс Української біржі в четвер рухався проти світових трендів. Це було перше зниження понад 1% у поточному році. UX опустився до позначки 954 пункта, що виявилося всього на 4 пункти вище від закриття 2012 року.

За інформацією аналітиків, провідні світові індекси в четвер продемонстрували різноспрямовану динаміку: Stoxx 600 (-0,3%), S & P (+0,8%). Глава ЄЦБ Маріо Драгі заявив, що очікує поступового відновлення економіки єврозони в 2013 році. До того він додав, що знижувальні ризики для економіки валютного блоку зберігаються. У США, навпаки, оптимізм інвесторів підтримала сильна статистика з Китаю.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 10 січня, знизився на 1,20% - до 954,20 пункта. Загальний обсяг торгів становив 41,4 млн грн.

Індекс ПФТС впав на 0,17% - до 333,46 пункта. Загальний обсяг торгів становив 146,4 млн грн.