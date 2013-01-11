Мінфін схвалив Положення про фондові біржі, яке встановлює порядок визначення біржового курсу ЦП

Мінфін схвалив Положення про фондові біржі, основним нововведенням якого, є встановлення порядку визначення біржового курсу цінного паперу. Можливість визначати біржовий курс ЦП дозволить зняти одну з проблем, пов'язаних з адмініструванням акцизу на операції з ЦП.

Схвалення Міністерством фінансів України підготовленого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Положення про функціонування фондових бірж, у якому чітко прописується процедура визначення біржового курсу цінних паперів, повинно зняти одну з проблем, пов'язаних з адмініструванням акцизу на біржові угоди з цінними паперами.

Про це УНІАН повідомив голова правління Української біржі Олег Ткаченко.

За його словами, відповідно до норм ухваленого наприкінці 2012 р. Верховною Радою закону про введення акцизу на операції з цінними паперами (№ 11285), нульова ставка податку на біржові операції з цінними паперами застосовується за умови розрахунку біржового курсу за цим папером відповідно до вимог НКЦПФР, які узгоджені з Міністерством фінансів України. До ухвалення цього Положення процедура розрахунку біржового курсу не була погоджена з Міністерством фінансів України, що ставило під сумнів можливість застосування до біржових угод нульової ставки податку.

Відтепер, за словами О.Ткаченка, з прийняттям узгодженого з Міністерством фінансів Положення, зникає одна з проблем, пов'язана з визначенням ставки податку за операціями з цінними паперами.

Раніше О.Ткаченко заявляв, що в ухвалених Верховною Радою змінах до Податкового кодексу, що стосуються оподаткування цінних паперів (Закон України № 11285), існує низка невизначеностей. Зокрема, за його словами, не прописано чітко, яка ставка повинна застосовуватися до біржових угод з цінними паперами, за якими в день операції не розраховувався біржовий курс. "З одного боку, коли для таких угод відсутня ставка податку, то ці угоди не оподатковуються", - зазначив О.Ткаченко. "Але, де упевненість, що податковий інспектор не буде намагатися застосувати фіскальний підхід до цієї оборудки?" - Додав він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада наприкінці 2012 року ухвалила закон про запровадження акцизу на операції з цінними паперами (№ 11285). Відповідно до ухваленого закону, на позабіржові операції з цінними паперами вводиться податок у розмірі 0,1-1,5% від вартості реалізованих цінних паперів. До того ж біржові операції з цінними паперами від цього податку звільнені.