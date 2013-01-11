Індекс Української біржі знизився на 1,51%, індекс ПФТС - на 0,98%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 11 січня, знизився на 1,51% - до 939,81 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 50,6 млн грн, з них на фондовому ринку - 22,7 млн ​​грн, на строковому ринку - 27,8 млн грн.

Лідерами зниження стали цінні папери Авдіївського коксохіму (-3,85%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,98% - до 330,19 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 66 млн грн, при цьому на корпоративні облігації припало 38,7 млн грн, на ОВДП - 27 млн ​​грн.