Індекс Української біржі знизився на 1,51%, індекс ПФТС - на 0,98%
18:35, 11 січня 2013Фондовий ринок
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Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 11 січня, знизився на 1,51% - до 939,81 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.
Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 50,6 млн грн, з них на фондовому ринку - 22,7 млн грн, на строковому ринку - 27,8 млн грн.
Лідерами зниження стали цінні папери Авдіївського коксохіму (-3,85%).
Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,98% - до 330,19 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 66 млн грн, при цьому на корпоративні облігації припало 38,7 млн грн, на ОВДП - 27 млн грн.
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