WIG-Ukraine закінчив минулий тиждень 1,8% мінусом

Варшава. Індекс українських компаній Варшавської фондової біржі WIG-Ukraine на тлі падіння більшості головних індикаторів польського фондового ринку закінчив минулий тиждень на рівні 647,67 пункта, що на 1,8% менше, ніж тижнем раніше.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, польські "блакитні фішки" завершили торги у п'ятницю 1,7% мінусом, а індекс всього ринку WIG втратив 0,93%.

Національний індекс польських компаній WIG-Poland за останні п'ять торгівельних сесій втратив більше 0,9% на тлі 0,6% плюса індикатора вартості паперів компаній з Центральної та Східної Європи - WIG CEE.

Минулого тижня подешевшали папери 5 з 11 українських компаній на головному майданчику Варшавської біржі, включаючи Kernel, який входить у "блакитні фішки", зі втратами 4,4%.

Лідером падіння стали акції виробника акумуляторів Westa, які подешевшали на 5,4% на тлі «мінус» 3,4% та «мінус» 2,6% сільськогосподарських Agroton і Astarta.

Найбільше подорожчав минулого тижня вуглевидобувач Sadovaya Group (+20%).

Інші українські компанії збільшили свою капіталізацію в межах від 0,6% до 5%.

Як повідомляв УНІАН, WIG-Ukraine закінчив перший тиждень торгів нового року зростанням на 0,5%, а минулий рік закінчив 8,5% мінусом на тлі більш 20% плюса основних індексів польського фондового ринку.

WIG-Ukraine, який починав 2012 рік на рівні близько 700 пунктів, досяг в минулому році свого максимального значення в червні - 831 пункт, а історичного мінімуму - 592 пункти у травні.