Динаміка суверенних єврооблігацій України в п'ятницю була гірша за динаміку паперів регіону - експерт

Динаміка українських суверенних єврооблігацій минулої п'ятниці була набагато гірша за динаміку паперів регіону - після обіду хвиля продажів була зафіксована по всій кривій. Про це УНІАН повідомила фахівець відділу міжнародних продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Світлана Русакова.

Як зазначила фахівець, до закриття торгів було помітне невелике зростання, проте довгострокові випуски все ж завершили день зниженням приблизно на один пункт. Облігації Україна-20 котирувалися на позначці 103,25/104,25 (7,19%/7,02%), а Україна-21 - на позначці 104,5/105,5 (7,21%/7,05% ). Папери "Нафтогазу України" як і раніше торгувалися біля 103,75/104,75 (7,11%/6,50%), після того як агентство Fitch підтвердило рейтинг емітента на рівні «CCC», а рейтинг облігацій компанії, що мають гарантію від держави, на рівні «B».

За словами експерта, корпоративні випуски залишилися на колишніх рівнях, водночас певний інтерес щодо них спостерігався з боку покупців і продавців, однак обсяг торгів був невеликим.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» в іноземній валюті на рівні «CCC» і рейтинг облігацій компанії на 1,595 млрд дол., мають гарантію від держави, на рівні «B».

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