Світові фондові ринки завершили минулий тиждень на підйомі - експерти

Світові фондові ринки завершили минулий тиждень на підйомі.

Про це УНІАН повідомили в компанії з управління активами "Кінто".

Як зазначили в компанії, індекс S&P500, німецький DAX, британський FTSE100 втрималися на 5-річних максимумах, японський Nikkei225 виріс до 3-річних максимумів. Росли ринки, що розвиваються, російський фондовий ринок закрився на найвищому рівні з травня минулого року. Китайський індекс, який хоч і втратив у п'ятницю майже 2%, сьогодні вранці їх відіграв, збільшившись на 3% до нового локального максимуму.

Як відзначають експерти, оптимізм, який спостерігається на ринках, частково базується на тому, що США вдалося проскочити повз «фіскальний обрив» без втрат, економіка Європи, на думку Європейського Центробанку, поступово видужує, а Китай знову прискорюється. "Тобто, всі ризики, яких інвестори боялися упродовж всього минулого року - розпад Єврозони, криза в Китаї і важкі наслідки «фіскального обриву» в США - не реалізувалися, що додало неабиякої впевненості бикам (торгівцям, грають на підвищення - УНІАН)", - зазначили УНІАН у компанії.

Водночас в "Кінто" відзначили, що принаймні технічно, багато ринків є перегрітими після стрімкого ралі в останні місяці. "Той же DAX додав 10% за менш ніж 2 місяці, Nikkei - 25% за цей же час, Shanghai Composite - 18% з початку грудня. Відповідно, як завжди, оптимізм бере гору над здоровим глуздом, якраз в моменти, коли зростання вичерпується і ринки знаходяться у піку. Тому ми не виключаємо різкої корекції в акціях з цієї точки в найближчі місяці", - відзначили в "Кінто".

Експерти також повідомили, що "оскільки український ринок в останні місяці втратив зв'язок із зовнішніми ринками, говорити аналогічне для нас можна лише умовно". Тим не менш, відзначили в компанії, в останні дні минулого тижня індекс Української біржі зафіксував раптове зниження, перед цим тричі не зумівши пробити вгору рівень 980. На думку експертів, це може означати початок корекції, в якій ринок знизиться мінімум до 850-900 пунктів.