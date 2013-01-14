Індекс UX за підсумками минулого тижня впав на 3% - до 939,81 пункта

Індекс українських акцій (UX), що розраховується Українською біржею, за підсумками торгів за тиждень з 8 по 11 січня 2013 знизився на 3% - до 939,81 пункта, повідомляє сайт біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі за минулий тиждень становив 166,2 млн грн. При цьому обсяг торгів на строковому ринку з 8 по 11 січня становив 81,3 млн грн, обсяг торгів цінними паперами - 84,9 млн грн (з них обсяг торгів акціями - 81,7 млн ​​грн).

Станом на 10 січня 2013 р. для забезпечення виконання договорів щодо цінних паперів, укладених на Українській біржі, в депозитарії попередньо зарезервовані грошові кошти на суму 40,9 млн грн та цінні папери на суму 612 млн грн.

Лідерами негативного впливу на Індекс українських акцій стали іменні прості акції ПАТ "Центренерго", вплив яких становив «мінус» 12,39 індексних пункти, ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод" (-5,47) і ПАТ "Донбасенерго" (-4,76 ).

Лідерами обігу за тиждень стали акції "Мотор Січ", обсяг торгів за якими становив 9,3 млн грн, на другому місці папери "Центренерго" - 2,7 млн ​​грн, далі йде "Донбасенерго" - 0,9 млн грн. Частка зазначених цінних паперів в обороті становила 47,87%, 14,13% і 5,1%, відповідно.