Мінфін 15 січня проведе ОВДП-аукціон

Міністерство фінансів України оголосило про проведення аукціону з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 15 січня.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Як і планувалося, на аукціоні 15 січня інвесторам запропонують стандартні ОВДП терміном обігу 1 і 3 роки, а також 3-річні індексовані держпапери.

До того ж зазначається, що Мінфін додатково проведе дорозміщення 5 і 7-річних гривневих держпаперів.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін 8 січня залучив до державного бюджету 533,612 млн дол. на плановому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Згідно з графіком ОВДП-аукціонів на січень, цього місяця Мінфін планує провести чотири аукціони - 8, 15, 22 і 29 січня.

Довідка УНІАН. Станом на 14 січня обсяг ОВДП, які перебували в обігу, за сумою основного боргу становить 191,057 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 105,566 млрд грн, у власності банків - 71,282 млрд грн, нерезидентів - 5,459 млрд грн.

Мінфін України в 2012 році залучив до Державного бюджету в ході проведення аукціонів із продажу ОВДП 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.

Читайте також:

Мінфін у 2012 році на ОВДП-аукціонах залучив 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол і 316,6 млн євро