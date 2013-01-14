Кабмін схвалив збільшення статутного капіталу «Нафтогазу» на 8 млрд грн

Кабінет міністрів схвалив збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на суму 8 млрд грн за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів №12 від 9 січня 2013 року.

Згідно з документом, термін обігу ОВДП становитиме 5 років із процентною ставкою доходу на рівні не вище 14,3 відсотка річних.

«Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" забезпечити використання отриманих облігацій внутрішньої державної позики в господарській діяльності відповідно до Статуту компанії», - сказано в постанові.

Як раніше повідомляв УНІАН, згідно з проектом Держбюджету на 2013 рік планувалося здійснити випуск ОВДП на суму 8 мільярдів гривень із подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії НАК «Нафтогаз України».

8 липня 2009 року Кабінет міністрів вирішив збільшити статутний фонд НАК «Нафтогаз України» на 18,6 млрд грн за рахунок коштів стабілізаційного фонду, отриманих від реалізації облігацій внутрішньої державної позики.

«Нафтогаз» згодом почав продавати облігації або укладати угоди РЕПО з банками, що дозволило йому сплатити закупівлю російського газу.

Уряд прогнозує збитки «Нафтогазу» в 2013 році від продажу імпортного газу теплокомункнерго на рівні 21,5 млрд грн.

Кабмін запропонував Верховній Раді в проекті держбюджету на 2013 рік скоротити обсяги збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до 8 млрд грн із 12 млрд грн порівняно з 2012 роком.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

Статутний капітал НАК становить 49,84 млрд грн.

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