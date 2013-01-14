Причиною зниження українського ринку акцій може бути різке ослаблення курсу гривні - експерти

Причиною загального зниження українського ринку акцій минулого тижня може служити різке (на 6 коп.) ослаблення курсу гривні на міжбанку - на 6 коп. до 8,14 грн/дол.

Таку думку висловили аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

За їхніми словами, січень традиційно вважається місяцем зниженої активності експортерів: надходження валютної виручки в країну знижуються. Хоча одночасно відбувається і зниження імпорту. Згідно з даними НБУ, інтервенції на міжбанку, а також сальдо скуповування валюти населенням суттєво скоротилися в грудні минулого року.

Як відзначають аналітики, в останні два дні минулого тижня індекс UX почав фіксувати зниження більше одного відсотка і за результатами тижня впав на 3%. У лідерах падіння опинилися енергофішкі: «Донбасенерго» (-5,0%), «Центренерго» (-7,8%). Традиційно в четвертому кварталі року теплова генерація збільшує вироблення електроенергії, до того ж регулятор знижує ціни на оптовому ринку, що призводить до погіршення фінрезультатів.

За інформацією аналітиків, провідні світові індекси закрилися на минулому тижні з мінімальними змінами. Негативом для ринку стали новини про прискорення інфляції в Китаї. Це може стримати можливості влади цієї країни за монетарним стимулювання економіки. Водночас негативна звітність найбільшого банку США Wells Fargo призвела до падіння інших акцій фінсектора.

Аналітики вважають, що активність на поточному тижні обіцяє бути високою. Виходять дані з роздрібних продажів у США, ВВП Китаю і Німеччини за четвертий квартал 2012 року і багато іншої важливої ​​інформації.

Як повідомляв УНІАН, індекс українських акцій UX за підсумками торгів за тиждень з 8 по 11 січня 2013 знизився на 3% - до 939,81 пункта.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі за тиждень становив 166,2 млн грн.