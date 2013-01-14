Київ виплатив 14,06 млн дол. доходу за євробондами 2011 року (доповнена)

Київська влада виплатила 14,06 млн дол. купонного доходу за єврооблігаціями, випущеними в 2011 році, повідомляється на сайті банку «Хрещатик», який є ко-менеджером і платіжним агентом зовнішньої позики Києва.

У банку нагадали, що в 2011 р. Київ розмістив євробонди на суму 300 млн дол. під 9,375% річних строком на 5 років.

Прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на слова заступника голови КМДА Руслана Крамаренка повідомила, що «Місто Київ із 2003 року активно діє на міжнародних ринках капіталу. Процесу залучення коштів до бюджету міста передувало та супроводжувало на кожному етапі створення сприятливого інвестиційного клімату та підвищення інвестиційної привабливості міста як емітента на зовнішніх ринках. Такі заходи дозволили місту успішно виходити на зовнішні ринки (2003 рік – 8,75%, 2004 – 8,625%, 2005 – 8%, 2007 – 8,25%, 2011 – 9,375%). Наразі місто погасило євробонди 2003, 2004 та 2007 років. Зараз торгуються два випуски єврооблігацій – 2005 та 2011 року на загальну суму 550 млн дол.».

Р.Крамаренко також зазначив, що євробонди, випущені в 2005 році на суму 250 млн дол. будуть погашені в 2015 році, а випущені в 2011 році на суму 300 млн дол. – у 2016-му.