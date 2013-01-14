Київ сплатив 14 млн дол. відсотків за євробондами

Місто Київ здійснило чергову піврічну виплату за користування кредитом, отриманим шляхом публічного відкритого продажу єврооблігацій Києва на ринках міжнародного капіталу в 2011 році.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Руслана Крамаренка.

За його словами, сума виплат становила 14 062,5 тис. дол. – це відсотки за шість місяців за євробонди, розміщені на суму 300 млн дол. під 9,375% річних строком на 5 років.

«Місто Київ із 2003 року активно діє на міжнародних ринках капіталу. Процесу залучення коштів до бюджету міста передувало та супроводжувало на кожному етапі створення сприятливого інвестиційного клімату та підвищення інвестиційної привабливості міста як емітента на зовнішніх ринках. Такі заходи дозволили місту успішно виходити на зовнішні ринки (2003 рік – 8,75%, 2004 – 8,625%, 2005 – 8%, 2007 – 8,25%, 2011 – 9,375%). Наразі місто погасило євробонди 2003, 2004 та 2007 років. Зараз торгуються два випуски єврооблігацій – 2005 та 2011 року на загальну суму 550 млн дол.», – наголосив Р.Крамаренко, зазначив, що євробонди, випущені в 2005 році на суму 250 млн дол. будуть погашені в 2015 році, а випущені в 2011 році на суму 300 млн дол. – у 2016-му.