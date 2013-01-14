Методики розрахунку біржового курсу УБ і ПФТС відповідають Положенню про фондові біржі

Українська біржа і фондова біржа ПФТС заявляють про те, що їхні методики розрахунку біржового курсу відповідають схваленому Міністерством фінансів України Положенню про функціонування фондових бірж, повідомляють сайти бірж.

"Діючі правила торгів Української біржі стосовно розрахунку біржового курсу цінних паперів відповідають вимогам НКЦПФР, які викладені в Положенні про функціонування фондових бірж", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Української біржі.

Як наголошується в цьому повідомленні, це Положення узгоджено з Міністерством фінансів України, що відповідно до норм Податкового кодексу України дозволяє застосовувати до біржових угод з цінними паперами, за якими був розрахований біржовий курс, нульову ставку податку за операціями відчуження цінних паперів.

Аналогічне повідомлення розміщене на сайті фондової біржі ПФТС.

Нагадаємо, раніше голова правління Української біржі Олег Ткаченко в інтерв'ю УНІАН заявив, що схвалення Міністерством фінансів України підготовленого НКЦПФР Положення про функціонування фондових бірж, у якому чітко прописується процедура визначення біржового курсу цінних паперів, повинно зняти одну з проблем, пов'язаних з адмініструванням акцизу на біржові угоди з цінними паперами.

За його словами, відповідно до норм ухваленого наприкінці 2012 р. Верховною Радою закону про введення акцизу на операції з цінними паперами (№ 11285), нульова ставка податку на біржові операції з цінними паперами застосовується за умови розрахунку біржового курсу за цим папером відповідно до вимог НКЦПФР, які узгоджені з Міністерством фінансів України.

До ухвалення цього Положення процедура розрахунку біржового курсу не була узгоджена з Міністерством фінансів України, що ставило під сумнів можливість застосування до біржових угод нульової ставки податку.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада наприкінці 2012 року ухвалила закон про запровадження акцизу на операції з цінними паперами (№ 11285). Відповідно до прийнятого законуом, на позабіржові операції з цінними паперами вводиться податок у розмірі 0,1-1,5% від вартості реалізованих цінних паперів. При цьому біржові операції з цінними паперами від цього податку звільнені.