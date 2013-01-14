Український фондовий ринок у понеділок закрився різноспрямовано

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 14 січня, підвищився на 0,93% - до 948,53 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 42,6 млн грн, з них на фондовому ринку - 24,3 млн грн, на строковому ринку - 18,3 млн грн.

Лідерами підвищення стали цінні папери "Донбасенерго" (+1,91%), "Укрнафти" (+1,63%), "Укрсоцбанку" (+1,60%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,81% - до 327,51 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 10,1 млн грн, до того ж на корпоративні облігації припало 10 млн грн.