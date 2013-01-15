НКЦПФР оштрафувала «Трійку Діалог». Компанія оскаржить рішення в суді

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) оштрафувала на 170 тис. грн інвестиційну компанію «Трійка Діалог» за маніпулювання цінами на фондовому ринку. Як повідомили в прес-службі комісії, відповідна постанова була винесена уповноваженою особою комісії 14 січня ц.р.

За словами в.о. голови комісії Анатолія Амеліна, в результаті неправомірних дій «Трійки Діалог» пыд час здійснення операцій з цінними паперами емітента, що мали вагому частку в індексному кошику Української біржі, значення індексу, що є базою для формування вартості ф'ючерсного контракту, істотно змінилося. Одночасно з цим було проведено низку операцій з ф'ючерсами, в результаті яких на час експірації (дата закінчення контракту або дата поставки ф'ючерсу - УНІАН) ф'ючерсу цей профучасник і пов'язані з ним треті особи отримали необґрунтовану вигоду.

«Комісія всебічно вивчила ситуацію, що мала місце на Українській біржі 15 березня 2012 року, провела необхідні дії, детальну перевірку та аналіз, що дозволило встановити факт маніпулювання цінами та здійснити правозастосування в даній компанії», - зазначив А.Амелін.

У свою чергу, інвестиційна компанія "Трійка Діалог Україна" оскаржить рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) про накладення санкцій на компанію за маніпулювання цінами на фондовому ринку в суді, повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

"Ухвалене рішення комісії ми розцінюємо як необгрунтоване і незаконне. Ми оскаржуватимемо його у встановленому законодавством порядку", - наголосили в компанії.

Нагадаємо, в середині грудня НКЦПФР порушила справу щодо компанії «Трійка Діалог» за маніпулювання цінами на фондовому ринку, факти маніпуляції цінами були виявлені регулятором під час перевірки експірації ф'ючерса на індекс Української біржі.

У минулому році регулятор застосував чотири санкції фінансового характеру за маніпулювання цінами на фондовому ринку - до компаній «Сіті Брок» і «Ті капітал», а також до «Паритет Інвестментс» та «Сортіс».