Фіскальні проблеми США як і раніше будуть в центрі уваги фондових ринків - експерти

Фіскальні проблеми США як і раніше будуть в центрі уваги учасників фондових ринків, оскільки очікується, що федеральна влада вичерпає ліміт підвищення держборгу вже до кінця лютого.

Такий прогноз висловили аналітики «Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ) в огляді, переданому УНІАН.

За їх словами, місце «бюджетного обриву» тепер займає «стеля держборгу» США. Питання розміру державного боргу і скорочення дефіциту федерального бюджету досі невирішене.

Як відзначають аналітики, новий календарний рік світові ринки акцій почали хорошим підйомом. Індекси провідних фондових майданчиків з початку року показали зростання на 2-3%.

Аналітики підкреслюють, що американським політикам вдалося досягти угоди щодо «бюджетного обриву» в ніч на вівторок, 2 січня - до початку першої торгівельної сесії в США в 2013 році. Прийнята угода має обмежений характер і фактично відкладає вирішення питання про заходи щодо обмеження бюджетного дефіциту на два місяці. Угода передбачає підвищення податків для громадян з високим рівнем доходу. Також вводиться підвищення податків на заробітну плату для усіх, хто працює.

На думку аналітиків, Європа розпочала новий рік з оптимістичних очікувань. ЄЦБ за підсумками засідання в четвер, 10 січня, залишив базову процентну ставку за кредитами на колишньому рівні - 0,75% річних. Під час традиційної прес-конференції за підсумками засідання голова ЄЦБ Маріо Драґі заявив, що європейська економіка почне відновлюватися в 2013 році, а основні ризики пов'язані з недоліком дій урядів у сфері фіскальної політики.

Як повідомляють аналітики, на поточному тижні очікується вихід фінансових результатів низки провідних американських корпорацій за четвертий квартал 2012 року. Також буде опубліковано багато статистичних показників щодо економіки США.

Аналітики також відзначають, що в перший день торгів нового року (3 січня) індекс Української біржі збільшився на 2,4% і досяг найвищого значення за останні два з половиною місяці. Проте в наступні дні індекс UX послідовно знижувався, і в п'ятницю, 11 січня, закрився на позначці 939,81 пункта, втративши за тиждень 3,0%. Обсяги торгів були досить низькими.

Як очікують аналітики, на поточному тижні торгівці акціями вітчизняних підприємств стежитимуть за динамікою валютного ринку України, а також за зовнішнім новинним фоном.