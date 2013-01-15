Індекс Української біржі у вівторок знизився майже на 3%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 15 січня, знизився на 2,84% - до 921,57 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 62,5 млн грн, з них на фондовому ринку - 20 млн грн, на строковому ринку - 42,5 млн грн.

Лідерами зниження стали цінні папери Авдіївського коксохіму (-4,93%), Алчевського меткомбінату (-4,12%), "Донбасенерго" (-4,03%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,38% - до 326,27 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 93,6 млн грн, при цьому на ОВДП припало 57,3 млн грн, на корпоративні облігації - 6,1 млн грн, на інвестиційні сертифікати - 29,9 млн грн.

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