Експерти: рух ринків акцій визначать заяви ФРС, МВФ і дані з Китаю

Заяви Федеральної резервної системи (ФРС), Міжнародного валютного фонду (МВФ) і генерального канцлера ФРН, а також вихід макроекономічних даних в Китаї, в поєднанні один з одним нададуть визначальний вплив на світові фондові ринки на цьому тижні.

Про це йдеться в переданому УНІАН аналітичному звіті Sberbank Investment Research.

Як наголошується в звіті, "після вельми сумбурного кінця минулого року, коли ринкові настрої залежали винятково від дій американських політиків, у чиновників Федрезерву нарешті може з'явитися можливість розповісти про свої думки і поділитися очікуваннями та побоюваннями щодо того, чого чекати від нового року". Зокрема, на цьому тижні свої коментарі представлять керівники шести регіональних резервних банків. Генканцлер Німеччини Ангела Меркель на цьому тижні виступить з промовою на мітингах на підтримку Християнсько-демократичної партії, які відбудуться напередодні виборів у Південній Саксонії, призначених на найближчу неділю. "Ми вважаємо, що в своїх виступах Ангела Меркель торкнеться питань економіки і позиції Німеччини щодо численних європейських фінансових негараздів", - відзначили аналітики Sberbank Investment Research.

У звіті також наголошується, що статистика за зовнішньою торгівлею Китаю, опублікована на початку минулого тижня, виявилася кращою за очікування, що порадувало ринки. Водночас вищий, ніж прогнозувалося, показник інфляції, представлений в п'ятницю, "зменшив оптимізм інвесторів". Повна макроекономічна звітність за грудень буде опублікована 18 січня, і ці дані матимуть безпосередній вплив на те, як закриються торги на сировинних і інших ринках, що розвиваються.

У Sberbank Investment Research також зазначили, що вихід макроекономічної статистики в КНР буде супроводжуватися публікацією фінансової звітності великих американських банків (перед початком торгів на Уолл-стріт в середу, четвер і п'ятницю).

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