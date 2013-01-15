«Укрексімбанк» випускає п'ятирічні євробонди на 500 млн дол.

Державний «Укрексімбанк» здійснює на ринку розміщення своїх п'ятирічних євробондів на загальну суму близько 500 млн доларів США, повідомило УНІАН джерело на фінансовому ринку.

Лід-менеджерами випуску, згідно з даними джерела, стали банки Morgan Stanley і Credit Suisse.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада 2012 року уряд України розмістив 10-річні єврооблігації на загальну суму 1,250 млрд дол. США з дохідністю на рівні 7,8% річних. А у вересні 2012 року уряд провів дорозміщення єврооблігацій на 600 млн дол., збільшивши суму липневого випуску євробондів з погашенням у липні 2017 року з 2 млрд дол. Тоді дохідність дорозміщення паперів склала 7,46%.

Довідка УНІАН. «Укрексімбанк» (Державний експортно-імпортний банк України) на 100% знаходиться у власності держави. За даними звітності НБУ, на 1 жовтня 2012 року банки посідав третє місце серед 175 банків України за обсягом активів. Активи банку на 1 жовтня 2012 становили 78,67 млрд грн, кошти клієнтів - 34,07 млрд грн, власний капітал - 17,75 млрд грн. За 9 місяців 2012 року банк отримав прибуток у розмірі 71,53 млн грн.