НКЦПФР заборонила рекламу послуг «ММСІС Інвестментс»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) ухвалила рішення про визнання недобросовісною рекламу послуг, пропонованих компанією «ММСІС Інвестментс», а також про призупинення поширення цієї реклами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комісії, відповідне рішення було ухвалене регулятором на черговому засіданні, що відбулося 15 січня ц.р.

За словами члена НКЦПФР Євгена Воропаєва, «рішення зупинити поширення зазначеної реклами зумовлено тим, що ця компанія не є членом жодного професійного об'єднання або саморегулівної організації, а згідно з чинним законодавством, наявність відповідного членства є обов'язковою умовою здійснення професійної діяльності".

"Виходячи з цього, «ММСІС Інвестментс» наразі не може надавати ліцензійні послуги, а значить і рекламувати можливість їх надання, оскільки це може ввести в оману споживачів реклами», - зазначив він.

Згідно з аналізом, проведеним фахівцями комісії, за допомогою різних рекламних каналів (у пресі, в інтернеті, на зовнішніх рекламних конструкціях тощо) наразі поширюється інформація про надання компанією «ММСІС Інвестментс» послуг з інвестування в цінні папери. "Така інформація є інформацією рекламного характеру, яка вводить або може ввести в оману споживачів реклами, завдати шкоди особам, державі чи суспільству внаслідок недостовірності", - зазначили в комісії.

Як повідомляв УНІАН, раніше НКЦПФР вже відмовила "ММСІС Інвестментс" в поширенні нових рекламних матеріалів, розроблених компанією, які компанія планувала поширювати в 2013 р.

Нагадаємо, на даний час НКЦПФР проводить комплексну перевірку інвестиційного фонду ТОВ «ММСІС Інвестментс», до складу якого входить FOREX MMCIS group, на предмет здійснення професійної діяльності, маніпулювання на ринку цінних паперів, а також фінансового моніторингу.

Українська асоціація із захисту інвесторів, кредиторів та страхувальників також виступила із заявою, в якій висловила стурбованість широкою рекламною компанією, яку проводить ТОВ «ММСІС Інвестментс». Як зазначили в НКЦПФР, в рекламі "ММСІС Інвестментс" міститься інформація про надзвичайно високу дохідність, що не підтверджується ситуацією на ринку.

Довідка УНІАН. Компанія ТОВ "ММСІС Інвестментс" заснована в 2011 р. У жовтні 2011 р. компанія отримала ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) на професійні види діяльності на ринку цінних паперів. Як відзначають у самій компанії, "головна мета створення «ММСІС Інвестментс» полягає в тому, щоб кожен українець міг отримувати високий прибуток, вкладаючи свої заощадження з компанією світового рівня".