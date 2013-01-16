Фонд держмайна розширив перелік об'єктів, що підлягають приватизації в 2013 році

Фонд державного майна України включив до переліку об'єктів, що підлягають приватизації в 2013 році, Публічне акціонерне товариство «Сумихімпром», повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" від 16 січня.

Крім того, до приватизації планується підготувати ПАТ "Шахтоуправління "Донбас", відокремлені підрозділи "Шахта ім. Абакумова", "Шахта ім. Калініна", "Шахта "Жовтневий рудник", "Шахта ім. Челюскінців", "Шахта "Моспінська", "Шахта "Дімітрова", "Шахта "Центральна", "Шахта "Родинська", "Шахта "Стаханова", а також Донецьке шахтопрохідницьке управління з буріння стволів і свердловин - ДП ВАТ "Державна холдингова компанія "Спецшахтобуріння".

Раніше Фонд держмайна планував реалізувати ці вугільні активи в 2012 році.

***ПАТ «Сумихімпром» - енергохімічний комплекс, що виробляє двоокис титану, мінеральні добрива, сірчану і фосфорну кислоти, залізо-оксидні пігменти і коагулянти. 100% акцій ПАТ «Сумихімпром» знаходяться в управлінні держави. 11 липня 2012 року Кабінет Міністрів прийняв рішення про передачу 100% акцій ПАТ «Державна холдингова компанія «Титан України» Фонду державного майна для подальшого продажу акцій «ДАК «Титан», ПрАТ «Кримський Титан» і ПАТ «Сумихімпром» та ліквідації ДХК.

Також Фонд державного майна України (ФДМУ) включив Камиш-Бурунську ТЕЦ, «Сакські теплові мережі», Сімферопольську ТЕЦ в список об'єктів, що підлягають підготовці до продажу в 2013 р.

Раніше ФДМУ включив Камиш-Бурунську ТЕЦ, «Сакські теплові мережі» та Сімферопольську ТЕЦ у список об'єктів, що підлягають підготовці до продажу в 2012 році.

***Камиш-Бурунська ТЕЦ, «Сакські теплові мережі» і Сімферопольська ТЕЦ є структурними підрозділами державного підприємства «Кримські генеруючі системи». Державне підприємство «Кримські генеруючі мережі», створене в 2000 р., об'єднує 4 кримські теплоелектростанції встановленою потужністю 327 МВт.