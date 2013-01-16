На українському ринку акцій - значне зниження. Індекс UX вже впав на 2,87%

На українському ринку акцій на торгах у середу, 16 січня, спостерігається значне зниження.

Як повідомляє сайт Української біржі, індекс акцій UX станом на 12:01 знизився на 2,87% - до 895,15 пункта. Водночас загальний обсяг торгів на біржі становив 22,8 млн грн, з них акціями всього 3,7 млн ​​грн.

Ринки акцій Європи у середу також знижуються. Британський індекс FTSE 100 знизився на 0,55%, німецький DAX - на 0,29%, французький CAC-40 - на 0,40%.