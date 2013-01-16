Moody's присвоїло євробондам "Укрексімбанку" рейтинг «В3» з негативним прогнозом

Міжнародне рейтингове агентство Moody's присвоїло п'ятирічним євробондам державного «Укрексімбанку» рейтинг «B3», прогноз «негативний».

Про це йдеться в прес-релізі агентства, переданому УНІАН.

Як сказано в прес-релізі, рейтинг «B3» обумовлений загальним рейтингом банку «B3/NP/E+» із негативним прогнозом. Крім того, зазначає агентство, ризики кредитного портфеля банку значною мірою пов'язані з суверенними кредитними ризиками.

Як повідомляв УНІАН, державний «Укрексімбанк» розмістив на фінансовому ринку п'ятирічні євробонди на загальну суму близько 500 млн дол. США з прибутковістю 8,75%. Як розповів УНІАН керівник аналітичного підрозділу групи «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) Олександр Вальчишен, розміщення євробондів «Укрексімбанку» виявилося дещо дорогим як для позичальника зі 100% контролем держави.