Fitch присвоїло євробондам "Укрексімбанку" рейтинги «B(EXP)»/«RR4»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло майбутньому випуску облігацій Biz Finance PLC, яке проводять для фінансування кредиту Державному експортно-імпортному банку України («Укрексімбанку»), очікуваний довгостроковий рейтинг «B (EXP)» і рейтинг зворотності активів "RR4".

Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Раніше міжнародне рейтингове агентство Moody's присвоїло цьому випуску облігацій «Укрексімбанку» рейтинг «B3», прогноз «негативний».

Як повідомляв УНІАН, державний «Укрексімбанк» розмістив на фінансовому ринку п'ятирічні євробонди на загальну суму близько 500 млн дол. США з дохідністю 8,75%. Як розповів УНІАН керівник аналітичного підрозділу групи "Інвестиційний Капітал Україна" (ICU) Олександр Вальчишен, розміщення євробондів «Укрексібанку» виявилося дещо дорогим для позичальника з 100% контролем держави.