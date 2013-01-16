На українському фондовому ринку відбулося значне падіння

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 16 січня, знизився на 3,98% - до 884,93 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 52,7 млн ​​грн, з них на фондовому ринку - 9,8 млн грн, на строковому ринку - 42,8 млн грн.

Лідерами зниження стали цінні папери "Азовсталі" (-4,97%), "Донбасенерго" (-4,60%), Єнакіївського метзаводу (-4,53%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 1,22% - до 322,30 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 47 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фіскальні проблеми США, як і раніше, будуть в центрі уваги фондових ринків - експерти