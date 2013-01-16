«Укрексімбанк» розмістив п'ятирічні євробонди на 500 млн дол. із дохідністю 8,75%

Державний «Укрексімбанк» розмістив на фінансовому ринку п'ятирічні євробонди на загальну суму близько 500 млн доларів США із дохідністю 8,75%, повідомило УНІАН джерело на фінансовому ринку.

Напередодні ввечері інформацію про розміщення «Укрексімбанком» своїх євробондів агентству УНІАН підтвердило інше джерело на фінансовому ринку.

«Розміщення євробондів «Укрексімбанку» виявилося дещо дорогуватим як для позичальника з 100% контролем держави. Наприклад, премія до котирувань бондів української групи «Метінвест», що представляє корпоративний сектор, з погашенням у 2018 році становила 25 базисних пункта», - прокоментував УНІАН це розміщення керівник аналітичного підрозділу групи "Інвестиційний Капітал Україна" (ICU) Олександр Вальчишен.

Лід-менеджерами випуску євробондів українського держбанку стали банки Morgan Stanley і Credit Suisse.

«Цей випуск став першим розміщенням корпоративних паперів в Україні за більш ніж півтора року. Крім цього, в обігу перебувають єврооблігації «Укрексімбанку» в сумі 750 млн дол. з терміном погашення в 2015 році (їхня поточна дохідність становить 8,36%/7,63%) і субординовані папери в сумі 125 млн дол. з терміном погашення в 2016 (12,24%/10,49%)», - сказала УНІАН старший аналітик інвесткомпанії Dragon Capital Анастасія Туюкова.

«Спред нового випуску припускає потенціал зростання для облігацій ще одного державного банку - "Ощадбанку", єврооблігації якого з терміном погашення в 2016 році зараз торгуються з дохідністю 9,27%/8,90%, або зі спредом 300 базисних пунктів до суверенної кривої», - додала аналітик.

У середу міжнародне рейтингове агентство Moody's присвоїло новому випуску євробондів «Укрексімбанку» рейтинг «B3» з «негативним» прогнозом.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло випуску облігацій Biz Finance PLC, проведеного для фінансування кредиту «Укрексімбанку», очікуваний довгостроковий рейтинг «B (EXP)» і рейтинг зворотності активів "RR4".

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада 2012 року уряд України розмістив 10-річні єврооблігації на загальну суму 1,250 млрд дол. США з дохідністю на рівні 7,8% річних. А у вересні 2012 року уряд провів дорозміщення єврооблігацій на 600 млн дол., збільшивши суму липневого випуску євробондів з погашенням у липні 2017 року з 2 млрд дол. Тоді дохідність дорозміщення паперів становила 7,46%.

Довідка УНІАН. «Укрексімбанк» (Державний експортно-імпортний банк України) на 100% є у власності держави. За даними звітності НБУ, на 1 жовтня 2012 року банк посідав третє місце серед 175 банків України за обсягом активів. Активи банку на 1 жовтня 2012 становили 78,67 млрд грн, кошти клієнтів - 34,07 млрд грн, власний капітал - 17,75 млрд грн. За 9 місяці 2012 року банк отримав прибуток у розмірі 71,53 млн грн.