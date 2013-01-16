Песимізм на вітчизняному ринку акцій викликаний негативом з-за кордону - експерт

Песимізм у середовищі вітчизняних трейдерів 16 січня був сформований негативними новинами з-за кордону, котрі зумовили падіння фондових індексів на провідних світових майданчиках.

Таку думку висловив в коментарі УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Олександр Кушнарьов.

Він зазначив, що торги на українському фондовому ринку в середу, 16 січня, проходили в негативній зоні. В аутсайдерах сесії серед представників індексного кошика виявилися акції «Азовсталі», що обвалилися на 6,62%. Гірше ринку в першому ешелоні також виглядали папери «Укрсоцбанку» (-5,48%) і "Донбасенерго" (-4,90%).

За словами О.Кушнарьова, основний тиск на ринкові котирування в першій половині дня зробила заява глави Єврогрупи Жана-Клода Юнкера про те, що курс європейської валюти сильно завищено. Негативом для учасників торгів також стала новина про зниження Світовим банком прогнозу зростання світової економіки в 2013 році з 3,0% до 2,4%. Оцінка зростання ВВП України в нинішньому році була переглянута з 3,5% до 2,2%.

Аналітик додав, що «й далі турбувала гравців і невизначеність, пов'язана з питанням підвищення планки американського держборгу. Затягування переговорів між основними політичними силами в США загрожує зниженням кредитних рейтингів держави міжнародними агентствами».

На думку О.Кушнарьова, не порадувала учасників торгів у середу і статистична інформація з Європи. Вранці стало відомо, що продажі автомобілів у країнах ЄС у грудні 2012 року скоротилися на 16,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, а загальне падіння обсягу продажів за підсумками минулого року стало найглибшим за останні 17 років. Американська макростатистика носила нейтральний характер.

Як повідомив О.Кушнарьов, кращими за очікування виявилися звіти провідних банків США - Goldman Sachs і JP Morgan. Зокрема, скоригований прибуток Goldman Sachs за результатами 4-го кварталу виріс до 5,60 дол. на акцію, істотно перевищивши середній прогноз аналітиків, які чекали прибутку в розмірі 3,66 дол. на акцію. Публікація хороших корпоративних новин дозволила індексам Старого Світу відіграти частину втрат, український ринок на дані звітів практично не відреагував.

На думку аналітика, у четвер динаміку біржових котирувань визначатиме статистика з ринків праці та нерухомості США. Також ринки будуть чекати блоку китайської макростатистики, яка з'явиться в п'ятницю вранці. О.Кушнарьов оцінює зростання промислового виробництва в Китаї за підсумками грудня на рівні 10,1% при середніх очікуваннях учасників ринку 10,2%. Грудневі індекси нових замовлень та ділової активності у виробничому секторі не показали змін у порівнянні з листопадом, а зовнішньоторговельна статистика Китаю, опублікована минулого тижня, багатьма експертами розцінюється як штучно завищена.

А втім, вважає О.Кушнарьов, основна увага в четвер буде прикута до даних з ВВП. За його оцінками, приріст китайського ВВП у 4-му кварталі становив 7,8%, що відповідає середнім прогнозами аналітиків Bloomberg. «Незважаючи на нейтральний характер даних, підтвердження самого факту прискорення китайської економіки після семи кварталів безперервного уповільнення може посприяти зростанню фондових індексів. Не виключаємо, що в очікуванні даних з Китаю трейдери почнуть відкривати позиції на покупку вже в четвер увечері», - підсумував О.Кушнарьов.

Як повідомляв УНІАН, на вітчизняному фондовому ринку в середу, 16 січня, відбулося значне падіння. Індекс Української біржі знизився на 3,98% - до 884,93 пункта.

Індекс ПФТС у середу знизився на 1,22% - до 322,30 пункта.