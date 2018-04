Суди відкрили справи про банкрутство вже 10 обл- і міськгазів

Господарські суди в період з 2 по 9 січня відкрили справи про банкрутство ще шести обласних підприємств з газопостачання і газифікації.

Про це повідомляється в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з документами, справи порушені за заявами кредитора — компанії «Укртрансгаз» щодо підприємств «Івано-Франківськгаз», «Сумигаз», «Чернігівгаз», «Закарпатгаз», «Криворіжгаз» і «Миколаївгаз».

Як повідомляв УНІАН, 10 січня Господарські суди Луганської і Вінницької областей порушили справи про банкрутство газопостачальних підприємств «Луганськгаз» і «Вінницяагаз».

14 січня госпсуд Дніпропетровської області порушив справу про початок банкрутства газопостачального підприємства «Дніпрогаз».

Господарський суд Харківської області 9 січня порушив справу про початок банкрутства газопостачального підприємства «Харківміськгаз».

За повідомленнями в ЗМІ, кредитори облгазів скористалися тимчасовою відсутністю заборони на банкрутство підприємств ПЕК, щоб добитися від компаній повернення боргів.

Подати позови з вимогою про банкрутство до облгазів стало можливим у зв'язку з тим, що Верховна Рада нового скликання поки що не продовжила дію Закону "Про заходи, спрямовані на забезпечення стабільного функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу".

Цей документ забороняє робити банкрутами ті підприємства ПЕК, в яких є частка держави. Базовий закон було ухвалено в 2005 році, але щорічно його дія продовжувалася окремим законом. Цього року такий законопроект внесено до парламенту, але поки що не ухвалено.

Довідка УНІАН. Компанія "Газтек" є найбільшим приватним власником пакетів акцій низки українських облгазів. Власники самого «Газтека» - кіпрські компанії - Krezer Holdings Ltd, Nesiba Venchers Ltd, Pasler Enterprises Ltd і Porala Venchers Ltd. Ряд ЗМІ пов'язують їх з українським бізнесменом Дмитром Фірташем, який контролює також і банк «Надра».