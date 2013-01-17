Варшавська фондова біржа в 2012 році зберегла лідерство в Європі за кількістю IPO
Варшава. Варшавська фондова біржа за підсумками 2012 зберегла перше місце серед європейських ринків капіталу за кількістю проведених первинних розміщень акцій (IPO), посівши за обсягом розміщень четверте місце.
Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це свідчать дані рапорту IPO Watch Europe, підготовленого компанією PricewaterhouseCoopers.
Аналітики відзначили скорочення кількості IPO у Варшаві в минулому році майже вдвічі - до 105 на тлі скорочення обсягів залучених коштів до 731 млн євро з 2,2 млрд євро роком раніше.
На всіх фондових майданчиках Європи на публічному ринку в 2012 році дебютувало 263 компанії, які отримали за свої акції 10,9 млрд євро порівняно із залученими 26,5 млрд євро 430 емітентами у 2011 році.
До трійки найбільших бірж за кількістю проведених IPO увійшли, крім Варшавської, (WSE), Лондонська біржа (LSE Group, 79 компаній) і Deutsсhe borse (25).
Водночас за обсягом IPO трійку лідерів очолила LSE з 5,3 млрд євро, за якою йдуть Deutsсhe borse (2,1 млрд євро) і NYSE Euronext (близько 1 млрд євро).
"Здається, що, незважаючи на несприятливу економічну та політичну ситуацію в Європі, перспективи на ринку IPO поліпшуються, зокрема, якщо врахувати зростання активності в останньому кварталі минулого року", - зазначив, коментуючи представлені дані, Томаш Кінцевий із PwC.
Як повідомляв УНІАН, минулого року на Варшавській фондовій біржі провела первинне розміщення акцій тільки одна українська компанія - KDM Shipping, якій у серпні вдалося залучити близько 7 млн дол. за 11% акцій замість планованих близько 36 млн дол. за пакет до 35%.
Глава Варшавської фондової біржі Людвік Соболевський в середині 2012 року прогнозував IPO на WSE до 10 компаній з України, які поповнили б ряди 12 українських емітентів, які вже котируються на польському фондовому ринку.
Довідка УНІАН. На створеній на початку 1990-х років Варшавській фондовій біржі, за останніми даними, котируються папери 439 компаній, зокрема 43 закордонні.
Компанії з України, перша з яких дебютувала у Варшаві в 2006 році, становлять найчисельнішу групу з іноземних емітентів на WSE і включені до спеціального національного індексу WIG-Ukraine.
Капіталізація всіх компаній на 16 січня 2013 становила понад 240 млрд дол.