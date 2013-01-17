Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу в Україні пройшло держреєстрацію

Розроблене Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України пройшло процедуру державної реєстрації, і таким чином тепер можна говорити про можливість обігу на вітчизняному ринку даних цінних паперів, йдеться в повідомленні комісії.

Згідно з даним положенням, до обігу на українських біржах будуть допущені папери, емітовані компаніями, що мають активи в Україні. Ініціатором такого обігу повинен бути сам емітент. Документ передбачає обіг на українських біржах виключно цінних паперів, раніше розміщених за межами України, які зараз перебувають в обігу на зарубіжних фондових біржах.

За словами в.о. голови НКЦПФР Анатолія Амеліна, "зараз НКЦПФР і Національний банк України працюють над врегулюванням питання валютного законодавства, і ми сподіваємося, що найближчим часом це завдання буде вирішене".

За словами розробників документа, можливість обігу таких цінних паперів передбачена чинним законодавством, однак, досі не існувало відповідного нормативного акта, який визначав би порядок і вимоги до допуску та обігу таких цінних паперів. Зокрема, документом передбачено, що його дія поширюється на акції та боргові цінні папери іноземних емітентів та депозитарні розписки про такі цінні папери. Також у Положенні прописано умови та перелік документів, які повинні бути надані іноземним емітентом для отримання допуску.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) на своєму засіданні 9 липня 2012 року погодила змінений проект Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу в Україні.