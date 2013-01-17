100% акцій компанії-власника «Укртелекому» продані UА TelecomInvest Limited

Компанія Epic Telecom Invest Limited (Кіпр) продала 100% своїх акцій дочірньої компанії «ESU», що володіє 92,8% акцій «Укртелекому», компанії UA TelecomInvest Limited (Кіпр).

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, угода відбулася 16 січня, сума угоди становила 6,978 млрд грн.

На сайті Нацкомісії повідомляється, що компанія UA TelecomInvest Limited (Кіпр) була зареєстрована 8 жовтня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, ТОВ «ЕСУ» створене в 2005 році під назвою RBScom. У 2006 році, після приходу австрійського інвестиційного фонду EPIC, компанія змінила назву на EPIC Services Ukraine, або, скорочено, ESU/ЕСУ (компанія повністю належить австрійській компанії EPIC). ЕСУ володіє 92,79% акцій «Укртелекому».

Чистий прибуток «Укртелекому» в 1-му кварталі 2012 року становив 5,4 млн. грн., дохід – 1,9 млрд грн. За 9 місяців 2012 року «Укртелеком» збільшив чистий прибуток до 348 млн грн із МСФЗ.

У грудні 2012 року компанія «ЕСУ», основний акціонер «Укртелекому», зменшила статутний капітал на 10,1 млн. грн, або на 0,21%. Рішення про зменшення статутного капіталу ухвалене 31 жовтня 2012 року загальними зборами учасників ТОВ "ЕСУ". Згідно з рішенням, після зменшення статутного капіталу ЕСУ зборами затверджено статутний капітал у розмірі більш як 4,804 млрд грн. Спосіб зменшення статутного капіталу – згідно з розподільчим балансу. Зменшення статутного капіталу здійснюється у зв'язку з реорганізацією ЕСУ. За даними компанії, чистий збиток ТОВ «ЕСУ» за три квартали 2012 становив майже 559,2 млн. грн, головним чинником збитковості компанії в 2012 році є фінансові витрати на виплату процентного доходу за облігаціями компанії та відсотків за кредитами. Дохід компанії «ЕСУ» (з ПДВ) за три квартали 2012 року становив майже 155,2 млн. грн.