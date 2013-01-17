Український фондовий ринок у четвер закрився різноспрямовано

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 17 січня, підвищився на 0,44% - до 888,78 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 34,4 млн грн, з них на фондовому ринку - 9,1 млн грн, на строковому ринку - 25,3 млн грн.

Лідерами підвищення стали цінні папери "Азовсталі" (+2,81%), Авдіївського коксохіму (+2,48%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 1,19% - до 318,46 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 321,9 млн грн.

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