Австрійська компанія EPIC заперечує зміну власника «Укртелекому»

Австрійська компанія EPIC заявляє, що залишається власником 92,7% акцій найбільшого оператора зв'язку в Україні компанії «Укртелеком», уточнивши, що контроль за підприємством переданий від дочірньої структури EPIC Services Ukraine (ESU) іншій дочірній компанії - UA Telecominvest.

Про це сказано в прес-релізі компанії, наданому на запит УНІАН.

«EPIC оголосила про оптимізацію своєї структури, проведеної з технічних міркувань, і створенні компанії UA Telecominvest, 100% акцій якої належать EPIC Telecominvest. Щодо власників компанії «Укртелеком» та дочірньої компанії ESU нічого не змінилося. EPIC як і раніше є власником 100% компанії ESU і 92,7% акцій «Укртелекому» відповідно», - сказано в прес-релізі компанії.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня компанія Epic Telecom Invest Limited (Кіпр) продала 100% своїх акцій дочірньої компанії «ESU», що володіє 92,8% акцій «Укртелекому», компанії UA TelecomInvest Limited (Кіпр), про що було сказано на офіційному сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку. Сума операції становила 6,978 млрд грн.

Довідка УНІАН. ТОВ «ESU» було створено у 2005 році під назвою RBScom. У 2006 році, після приходу австрійського інвестиційного фонду EPIC, компанія змінила назву на EPIC Services Ukraine, або, скорочено, ESU/ЕСУ. Компанія «ESU» остаточно оформила угоду з купівлі 92,7% акцій Укртелекому в травні 2011 року. Сума операції становила 10,575 млрд грн (приблизно 970 млн євро).